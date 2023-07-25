Cevdet Yılmaz: Körfez'den gelen kaynak ihracatçılarımızı rahatlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde üç farklı Körfez ülkesine yapılan ziyaretlerin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni ülkelere ziyaretlerin sürebileceğine ilişkin bilgi verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı sonrasında, Türkiye'nin ekonomi gündemi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez ziyareti ile ilgili görüşlerini açıklayan Yılmaz, Körfez'den gelen kaynağın özellikle ihracatçıları bayağı rahatlatacağını belirtti.

"Körfez ülkelerine başka ziyaretler olabilir"

Yılmaz, gazetecilere hitaben, “Körfez ülkelerine başka ziyaretler olabilir. Körfez'den cidden iyi neticeler çıktı. Alt yapısı hazırlanmış belli bir olgunluğa getirilmiş konular Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile birlikte sonuca ulaşmış oldu. Dolayısıyla aynı anlayışla başka ülkeler de olabilir.” şeklinde konuştu.

Körfez ziyareti ekonomik anlaşmaların imzalandığı bir süreç oldu

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez ziyareti , yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalanarak sonuçlanmıştı. Özellikle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma öne çıkmıştı.