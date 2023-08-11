Cevdet Yılmaz: İlk konut edinmeye finansal destek verilecek Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamalarda Orta Vadeli Program'ın eylül ayında açıklanacağını ve ilk konut edineceklerle ilgili bir hazırlık olduğunu ifade etti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından konuşulanları aktarmak için bir açıklama yapan Yılmaz, Körfez’de yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Yılmaz'ın "Fırsatları değerlendirdiğimiz bir toplantı oldu. Merkez Bankası'nın adımlarının desteklendiği belirtildi." şeklinde bilgi verdiği toplantıda yaptığı konuşmada konut edindirmekle ilgili çalışmalardan da şöyle söz etti:

"Merkez Bankası'yla ilk konut edinimini destekleyici bir çerçeve içinde hareket edeceğiz"

Yılmaz, toplantıda konut arzını artırmak doğrultusunda bazı değerlendirmelerin yapıldığını aktardı. Konuşulan konulardan birinin de konut sorunu olduğunu beyan eden Yılmaz, ilk konut edinmeye finansal destek verileceğini şu sözlerle aktardı:

Konut arzı konusunda yine çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Birincil konut edindirmeyi daha güçlü bir şekilde tespit edecek mekanizmaların üzerinde durduk. Bu konuda Merkez Bankası'yla ilk konut ediminini destekleyici bir çerçeve içinde hareket edeceğiz.

İş dünyasının görüşleri yazılı olarak da alınacak

Yılmaz, ayrıca Orta Vadeli Programa yönelik önerilerin yazılı şekilde raporlara dönüştürülerek iletileceği de aktardı.

"Finans sektörünün güçlülüğü ekonomik aktivite açısından bir kazanç"

Yılmaz, tasarruf sahipleri ile kaynak kullanmak isteyen kesimler arasında aracılık yapan finans sektörü ne kadar iyi ve güçlü işlerse ekonomik aktivite açısından bir kazanç olduğuna işaret ederek, tasarrufların artırılması ve doğru alanlara yönlendirilmesinin son derece kritik olduğunu söyledi.

Türkiye finans sektörünün son 20 yılda büyük bir gelişim gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, bu sektöre yönelik düzenlemelerin gelişmiş ülkelerle oldukça paralel bir şekilde yürüdüğünü kaydetti.

"En önemli beklentilerimizden biri tasarruf oranlarımızın arttırılması"

Yılmaz, finans sektörünün birçok alanda ciddi potansiyele sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

OVP çerçevesinde en önemli beklentilerimizden bir tanesi tasarruf oranlarımızın arttırılması, cari açık dediğimiz mesele de büyük oranda bununla ilgili. Bir ülkedeki toplam yatırımları, toplam tasarrufunuzla finanse edemiyorsanız dış finansmana ihtiyacınız oluşuyor. Dış finansman dediğimiz de bir anlamda cari açığa tekabül ediyor. Dolayısıyla kalkınmakta olan bir ülke olarak yatırımları düşürmeyi değil tasarrufları artırmayı hedeflemek durumdayız. Dengeyi sağlarken esas yapmamız gereken, gelişmek, sosyal refahı artırmak zorunda olan bir ülke olarak yatırımları düşürmek değil, tasarrufları artırmak ve yatırımları sağlıklı tasarruflarla, kaynaklarla desteklemektir. Dolayısıyla OVP çerçevesinde cari açığı aşağıya düşürerek, sürdürülebilir bir büyüme perspektifini güçlendirmek bakımından finans sektöründe tasarruf oranlarını artırmak bizim için çok çok kıymetli.

"Yapısal reformlar da çok kıymetli"

Esas olanın finansal çeşitliliği sağlamak ve finansal piyasaları geliştirmek olduğunu belirten Yılmaz, İFM'nin dünyadan daha fazla sermayeyi cezbeden bölgesel ve küresel düzeyde bir finans cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini anlattı. Yılmaz, OVP'yi üç sac ayağı üzerine inşa ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

Birincisi mali disiplin. Son dönemlerde yaşadığımız büyük bir felaket var, deprem meselesi var. Depremin tek seferlik etkileri hariç, bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında sürdürme perspektifimiz var. Diğer taraftan parasal politikalar, para politikamızın para çerçevesi yine OVP'de yer alacak. 2026 perspektifinde hazırlayacağımız OVP'nin hedefi tek haneli enflasyona ülkemizi kavuşturmak. Bu çerçeveyi Merkez Bankası'yla birlikte hükümetimiz, hedef birliği içinde ortaya koyacaktır. Aşama aşama, sabırla doğru politikaları takip ederek, bu hedefe hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. OVP'nin üçüncü bir ayağı var yapısal reformlar. Yapısal reformlar da çok kıymetli. Yapısal reformlarda iki etki var. Bir tanesi orta vadeli somut etkiler. İkincisi de beklenti kanalıyla kısa vadeli etkiler, her ikisini de önemsiyoruz. Yapısal reformlar yapabilen ülkeler orta vadede somut değişimler yapabildikleri gibi, kısa vadeli olarak da beklentileri güçlendiren ülkelerdir.

“Finans kesiminin önemli öneri ve tavsiyeleri olacak”

Bu her üç konuda finans kesiminin önemli öneri ve tavsiyeleri olacağına inandığını dile getiren Yılmaz, geçiş sürecinde olduklarını, belli politikalarda güncellemeler gerçekleştirdiklerini ve bu geçiş sürecinde de sistemin iyi işlemesinin, tek tek aktörlerin pozisyonlarının önünde olması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Yılmaz, bankacılık-finans sektörünün önemli bir alt yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, ülkenin ve sektörün iyiliğini, ortak menfaatini de gözden kaçırmadan bir süreç yönetiminin son derece kıymetli olduğunu ve bankacılık-finans kesiminin bu geçiş sürecinde üzerine düşen rolü etkili bir şekilde hayata geçireceğine inandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Vakıflar Bankası, Türkiye İş Bankası, Halk Bankası, Türkiye Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, QNB Finansbank, Denizbank, Türk Eximbank, Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşular diğer konuların satır başları

Yılmaz'ın toplantıdan sonra yaptığı açıklamalarda öne çıkan konuların satır başları şöyle:

Orta Vadeli Program (OVP) eylül ayının ilk yarısında paylaşılmış olacak. Hem yıl içindeki rakamlar güncellenecek hem de 3 yıllık program vatandaşlarla paylaşılmış olacak.

Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından uluslararası temaslarımızı güçlendireceğiz.

Avrupa Birliği (AB) ile ilgili çalışma vurgulandı. Gümrük Birliği ile ilgili çalışmaları devam ettiriyoruz.

Türkiye’ye üst ve orta gelirden yüksek gelire çıkarma çabası içindeyiz.

Dijital ve yeşil finans konuları görüşüldü.