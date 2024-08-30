Cevdet Yılmaz: Planlı tarım politikasıyla çiftçilerimizin yanında olacağız

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sayesinde tarım destekleri, dün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarımda uzun süredir üzerinde çalışılan yeni destekleme modeli açıklandı.

İlk defa bitkisel üretim desteklerinin 3 yıllık açıklandığı yeni model, tarımda planlı üretimin sağlanmasını ve öngörülebilirliğin artmasını hedefliyor.

"2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler İle Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”, büyük yankı gördü.

"TARIMI STRATEJİK BİR SEKTÖR OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kaydetti:

Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz.