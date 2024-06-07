Cevdet Yılmaz: Türkiye'de yeşil dönüşüme olan talep artıyor İklim Ekonomisi-Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İklim değişikliğiyle mücadele için somut adımlar atıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

Zirvede, ekonomi dünyasının üst düzey temsilcileri sürdürülebilirliğin finansmanı konusunu tüm yönleri ile ele alınıyor ve yeşil dalga hareketinde sürdürülebilirlik yatırımları ile finansal araçların çevresel ve sosyal etkileri değerlendiriliyor.

"Sürdürülebilir projelere yapılan yatırımlar istihdam oluşturuyor"

Zirve'nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yılmaz, çevre dostu girişimlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

İklim değişikliğiyle mücadele için somut adımlar atıyoruz. Ekonomik sistemlerin iklim değişikliği ve diğer çevresel koşullara göre daha dirençle hale gelmesini sağlar. Yeşil tahvilleri ve diğer sürdürülebilir araçlar, iklim değişikliği ile mücadelede rol oynar. Parasız bir şey olmuyor. Sürdürülebilir projelere yapılan yatırımlar istihdam oluşturmakta, sosyal adalete ve refaha katkıda bulunmaktadır.

"Türkiye'de yeşil dönüşüne olan talep artıyor"

2023 yılında dünyada yeşil tahvil ihraçları yüzde 42 artarak 1 trilyon doları aşmıştır. Dünya çapındaki en büyük şirketlerin kazançlarının yüzde 49'u sürdürülebilir faaliyetlerden sağlanıyor. Koronavirüs sürecinde kaybettiğimiz yılları kazanabilmemiz için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bu veriler küresel sürdürülebilir finans piyasasının büyüdüğünü ve yeşil dönüşüne olan talebin arttığını gösteriyor. Türkiye'de de bu çalışmalar hızlandı.

"Sıfır Atık Projesi, dünyaya ilham veriyor"

“2053 Yılı Net Sıfır Emisyon Hedefi” ve “Yeşil Kalkınma Vizyonumuz” çerçevesinde, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik somut adımları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde atmaya devam ediyoruz.



Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan’ın başlattığı “Sıfır Atık” hareketi de çevre ve atık yönetiminde yenilikçi çözümler sunarak dünyaya ilham veriyor.



Türkiye Yüzyılı’nda iklim dostu politikalarla geleceğimizi güvence altına alırken, sürdürülebilirlik finansmanını güçlendirerek ekonomik büyümemizi destekleyeceğiz.

Öne çıkan konular

Yılmaz'ın anlatımlarından öne çıkan konular şu şekilde sıralanıyor:

-2024-2028 yılını kapsayan 12. Kalkınma Planı ile 2024-2026 yılını kapsayan OVP'de sürdürülebilir hedeflerimiz yer almıştır. Planların esasına kurgusu yeşil dönüşüm oluşturmaktadır.

-Sera gazı emisyonlarını azaltacağız, her alanda yapıcı yatırımları arttıcağız. Düşük karbonlu ve çevre dostu faaliyetlerin artırılması hedefleniyor. Yenilikçi startup'ları desteklememiz çok önemli.

-Sürdürülebilir endeksini takip ediyoruz, Türkiye sürdürülebilir raporları yayınlama çalışmaları yapılmış ve tamamlanmıştır. Yeşil taksonomi (sınıflandırma) çok önemli. Avrupa Birliği'nin taksonomisini biz de örnek aldık.

-Yatırımların en çok ihtiyaç duyulan yerlere kaydırılmasına çaba sağlıyoruz. Bunun sadece kamunun kaynakları ile ulaşmamız mümkün değil bu hedeflere mutlaka özel sektörlerle birlikte ulaşılmalı. 100 birimlik yatırımın 20'sini kamu yapıyorsa, 80'ini de özel sektör yapıyor.

-2,5 milyar dolarlık ilk yeşil tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılardan güçlü bir talep geldiğini görüyoruz. Finansman temiz ulaşım, yenilenebilir enerji, ağaçlandırma, sürdürülebilir su ve atık su projelerinin finansmanı içen kullandırılıyor.

-İklim yasasında son aşamaya gelindi.

-Kamu ve özel kurumlarımız başta olmak üzere, yatırımcılarımızın, STK’larımızın ve medya kuruluşlarımızın iklim ekonomisi ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının artmasını temenni ediyorum.