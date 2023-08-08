Cevdet Yılmaz: Harcama tedbirleri mutlaka alınmalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi kurmaylarıyla yapılan toplantıda 'kamuda tasarruf' konusunda temel bir beklenti ifade edildiğini dile getirirken, bu konudaki çalışmaları ileriki günlerde toplumla daha fazla paylaşacaklarını belirtti.

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ensonhaber.com

Mayıstaki seçimlerden hemen sonra göreve gelen hükümet yetkilileri özellikle ekonomi alanında büyük bir mücadeleye başladı.

Enflasyonu tek haneye indirmeyi temel hedef alan ekonomi kurmayları mesailerine devam ediyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'nda "Fiyat İstikrarı ve İstikrarı ve Enflasyonla Mücadele Önerileri" temalı 2023 Yılı 2.Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Yılmaz, toplantı içeriği hakkında bilgi verdi, gündeme gelen konuları sıraladı.

"Harcama tedbirleri mutlaka alınmalı"

Yılmaz, kamuda ve genel anlamda tasarruf tedbirleri alınması yönünde toplantıda genel bir beklenti ifade edildiğini belirtti.

Yılmaz, "Harcama tedbirleri mutlaka alınmalı. Toplantıda kamuda genel bir harcama tedbiri alınması yönünde bir beklenti ifade edildi. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bir genelgesi var, bakanlığın yürüttüğü bir çalışma var. Bunları önümüzdeki gündemde toplumla daha fazla paylaşacağız.

"Yurt içi üretimine seçici destekler vermeliyiz"

Cari açığı düşürmeye dönük tedbirler de ifade edildi. Cari açık tasarruf açığıdır. Yatırımları finanse ettiğiniz kullandığınız iç tasarruf kadar dış tasarrufu da kullanırsınız bu da cari açığı doğurur.

Cari açığı aşağı çekmiş olacağız. Dışa bağımlılığı azaltıcı, yerli milli üretimi desteklemeli, ara malların yurt içi üretimine seçici destekler vermeliyiz görüşlerini ifade edeyim." diye konuştu.

"Hedef yapısal reformlarla yola devam etmek"

Yılmaz, Türkiye'nin yapısal reformlarla yoluna devam etmeyi hedeflediğini söyledi.

Cevdet yılmaz şöyle konuştu: