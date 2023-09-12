Cevdet Yılmaz: Türkiye’nin yeni yüzyılı, KKTC’nin de yüzyılı olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Ercan Havalimanı VIP Salonu'nda açıklamalarda bulunarak iki ülke arasındaki yatırımları değerlendirdi.

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AA

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" paneline katılmak üzere KKTC'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek ve Dikmen'deki Boğaz Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı VIP Salonu'nda basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, KKTC'de yaptığı açıklamalarda tarımın önemine dikkat çekti.

Bakan Yılmaz, savaşların, hava şartlarının tarımın önemini daha da artırdığına vurgu yaptı.

"Enerjide karşılıklı kablo ile enerji arz güvenliğine katkı yapacak bir sistem kurulacak"

Sorunları büyütmek değil, halk yararına çözmek için çalıştıklarını işaret eden Yılmaz, enerji konusunda da karşılıklı kablo ile enerji arz güvenliğine katkı yapacak bir sistem kurulacağını, bu dev esere de başladıklarını kaydetti.

İki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğun nişanesi

Altyapı çalışmaları ardından yapımına geçileceğini ifade eden Yılmaz, bu çalışmaların iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluğun nişanesi olduğunu vurgulayarak, şu şekilde Konuştu:

Kaderimiz tarihimiz bir, bizim ilişkimiz hesap kitap değil, gönül bağı gönül ilişkisidir. Güzel günlere, geleceğe birlikte adımlar atacağız. Türkiye’nin yeni yüzyılı, KKTC’nin de yüzyılı olacak. Her alanda birlikte yükselip geleceği inşa edeceğiz. Laf üstüne laf değil taş üstüne koyacağız.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)