Cevdet Yılmaz: Ülkemiz siyasi istikrar ve güven içinde yoluna devam edecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DSİ Genel Müdürlüğü'nde "2023 Yılı Tarımsal Üretici Temsilcileri İstişare Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, DSİ Genel Müdürlüğü'ndeki toplantının ardından "Her alanda olduğu gibi tarım alanındaki belirsizlikleri azaltmamız, öngörülebilirliği artırmamız gerekiyor." diyerek, siyasi ortamındaki istikrara vurgu yaptı.

Yılmaz'ın değerlendirmesi şöyle:

Her alanda olduğu gibi tarım alanındaki belirsizlikleri azaltmamız, öngörülebilirliği artırmamız gerekiyor. Ekonominin temeli öngörülebilirliğe dayanıyor. Siyasi belirsizlikler mayıs ayındaki seçimlerle ortadan kalktı. Ülkemiz siyasi istikrar ve güven içinde yoluna devam edecek. Bize düşen OVP ve diğer dokümanlarla teknik anlamdaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak.

"Tarım sektörü stratejik bir konu"

Tarım sektörünün stratejik konu olduğu, milli güvenliği ilgilendirdiği, bu niteliğinin belirgin hale geldiğini belirtiyoruz. Koronavirüs gibi, küresel düzeyde yaşanan iklim değişikliği, jeopolitik gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı gibi çatışmalar, gıda alanının ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Tarım hiçbir zaman modası geçmeyecek bir sektördür. Geldiğimiz noktada tarımın en kritik alanlardan biri olduğu, tarihte de sanayiden önce tarım devrimi yapıldığını görmemiz gerekiyor. Tarımdaki gelişmeler makro istikrar açısından son derece önemli. Gıda milliyetçiliğinin koronavirüs döneminde hangi boyutlara ulaştığını gördük. Parası olan ülkeler gıdaya yönelik sıkıntı yaşadılar.

Sürdürülebilir yapıyı sağlamada girdi maliyetlerinden fiyat dengelerine kadar birçok konunun tartışıldığını ifade edebilirim.

Enflasyonda yaşadığımız hareketlilikte gıdanın önemli payı büyük

Enflasyonda yaşadığımız hareketlilikte gıdanın önemli payı olduğunu gördük. Makro istikrar açısından gelir dağılımı açısından gıdanın tarımın çok kıymetli alan olduğunu ifade etmek isterim. Buradaki katılımcıların üzerinde durduğu ortak nokta planlı üretim. Bütün bu hususları etkili şekilde sürdürebilmek için yerli üretim yapılması gerekiyor. Sürdürülebilirlik bugünkü nesil ile gelecek nesil açısından adalet açısından da çok gerekli

"Toplantıda kendi aşılarımızı üretme meselesi tartışıldı"

Yılmaz, toplantıda ele alınan konulara da değinerek şu değerlendirmede bulundu:

Hastalıklar konusu tartışıldı, insan sağlığı, bitki, hayvan sağlığının bütünlük arz ettiğini arkadaşlarımız anlattılar. Sağlıklı beslenemeyen insanların sağlıklı olması beklenemez. Aşı ve ilaç konuları gündeme geldi. İlaç konusunda ülkemizin belli yere geldiğini, kendine yeter halde olduğunu, ihracatçın güçlenmesi gerektiği konusunda duruldu. Kendi aşılarımızı üretme meselesi tartışıldı. Kanatlılar başta olmak üzere belli alanlarda kendi aşılarımızı geliştirme konusunda birlikte çalışma iradesi ifade edildi. Önemli inisiyatifin ortaya konacağını ifade edebiliriz. Tarım alanında Ar-Ge'nin önemli olduğunu bu vesileyle görmüş olduk.

“Sahte ürünlerle mücadele, gıda denetimi ön plana çıktı”

Yılmaz, DSİ Genel Müdürlüğü'ndeki toplantı ile ilgili açıklamasında, tarımda envanter çalışmaları gerçekleştirme konularının gündemi oluşturduğuna dikkat çekerek, sahte ürünlerle mücadele, gıda denetiminin ön palana çıktığını belirterek şöyle konuştu:

“Çalışmalar bilgi kirliliğine yol açmadan yapılmalı”

Sahte ürünlerle mücadele, gıda denetimi ön plana çıkıyor. Bu konularda sektör ile kamunun işbirliği içinde yanlış yapanlara karşı, yüksek maliyetlerle rekabeti de bozarak yürütülmesine engel olmamız gerekiyor. Bunlar yapılırken bir taraftan da bilgi kirliliğine yol açmadan yapılması önemli. Bazen yetkinliği olmayan insanların halkı tedirgin edecek şekilde yapılan açıklamalar nedeniyle bilimsel kurulların yetkin insanların bu alanda söz söylemesi üzerinde duruldu. Finans piyasalarında da yaşanıyor. Delillendirilmeden ortaya konan ifadelerle istikrarsızlık oluşturulmaya çalıştığını görüyoruz.

"Tarımsal ölçekleri yükseltmek önemli"

Tarımsal ölçekleri yükseltmemiz verimlilik açısından önemli. Hangi ölçekte olursa olsun aile işletmeciliğini korumanın altı çizilen bir husus.

Tarımda eğitimli gençlerin gerekliliği

Kırsal alandaki nüfusun yaşlanması, kadınların aktif olması konusuna da değinen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: