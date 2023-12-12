Cevdet Yılmaz: Yatırım taahhütlü avans kredilerinde yeni bir dönem başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da bir araya gelen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaparak, yatırım amacı ile kredi kullandırılacağını açıkladı.

AA

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıya, ilgili bakanlar ve kamu kurumu yöneticileri ile birlikte iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu STK'ların yöneticileri katıldı.

YOİKK toplantısında; 2024 Yılı Eylem Planı, 2024-2028 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Uygulama Çerçevesi konuları ele alındı.

Yatırımlara 10 yıl vadeli düşük faizli kredi imkanı

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yatırım yapılması için 300 milyar lira kredi kaynağı ayrıldığını belirterek, kredi şartlarını şöyle açıkladı:

Merkez Bankası tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) yeni bir dönem başlatıyoruz. YTAK dediğimiz Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde yeni bir dönem başlatıyoruz. 300 milyar lira gibi bir kaynağı Merkez Bankamız buraya ayırmış durumda. 1 milyar Türk lirası en az yatırım tutarı olan projeler, özellikle teknolojik içeriği, stratejik önemi yüksek projeler Türkiye'nin cari açığını aşağıya çekecek, teknolojik düzeyini arttıracak, katma değerli büyümesini, kalkınmasını teşvik edici nitelikteki yatırımlara buradan uzun vadeli uygun koşullu finans kullandırılacak. 10 yıla kadar uzayan vadeler söz konusu, projelerin aldıkları strateji puanlarına ve finansal puanlara göre yüzde 15'ten başlayıp yüzde 30'a kadar faiz oranlarının uygulanması söz konusu.

"Toplantıda kapsamlı bir eylem planını ele aldık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında özel sektör yatırımlarının ağırlıklı olduğunu bu yatırımlarla istihdamın artırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Üç başlığı ele aldık. YOİKK eylem planımızı oluşturmak. Kapsamlı bir eylem planını ele aldık. Bugün bütün kamu ve özel sektör temsilcileri ile birlikte eylem planımızı gözden geçirdik. Revizyonlar, eylemleri erkene almaya dönük yaklaşımlar söz konusu oldu. Sanayi alanlarının genişletilmesi lojistik alanında bağlantıların güçlendirilmesi, sınırda karbon düzenlemesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi, Yükseköğretimde ve mesleki eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim sistemimizin ve diğer kamu politikalarının örtüştürülmesi eylem planımızda yer alan hususların bazıları.

"Yol haritasına ihtiyaç var"

Yatırım trendlerinde ortaya çıkan gelişmeleri dikkate alarak ülkemiz gelen yatırımların artmasını sağlayacak yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi doğrudan yatırım stratejisi belgesi üzerinde çalışmalar yapıyor. Bütün paydaşlarımızdan gelen geri bildirimlerle birlikte strateji son halini alacak. Taslak stratejide nitelikli istihdam sağlayan yatırımlar, dijital yatırımlar, küresel tedarik zinciri odaklı yatırımlar, iklim dostu yatırımların artırılması altı çizilen hususlar olarak ön plana çıkıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)