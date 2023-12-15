Cevdet Yılmaz: Yılı tek haneli işsizlik rakamıyla kapatacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2023'ü 4,4 büyüme ile kapatmanın beklendiğini dile getirerek, son açıklanan işsizlik oranının en son yüzde 8,5 olduğunu belirtti.

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AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından ikincisi düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu"nun açılışında konuşarak istihdam da dahil olmak üzere Türkiye ekonomisine ilişkin verileri paylaştı.

Yılmaz konuşmasında gençlere çok daha esnek çalışma modelleri sunulacağını, adaletin mülkün temeli olduğu gibi kalkınmanın, gelişmenin de temeli olduğunu ve dijitalleşmenin iş hayatındaki önemine değindi.

Cevdet yılmaz, 2023 yılında yaşanan depreme rağmen büyümenin devam ettirildiğini, bu yılın 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 4,7 büyüme kaydetiğini belirterek, büyüme beklentisini şu sözlerle aktardı:

Son çeyrekte, üçüncü çeyrekte 5,9 büyümemiz var. Yıl sonunu da inşallah 4,4 gibi bir rakamla kapatmayı umut ediyoruz.

"11 yılın en düşük işsizlik oranı"

Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin istihdamının 504 bin kişi arttığını ve işsizlik oranının 0,9 puan azalarak yüzde 9,1'e gerilediğini aktaran Yılmaz'ın iş gücü verileri ile ilgili değerlendirmesi de şöyle oldu:

Ekim ayında TÜİK'in yayınladığı işsizlik oranımıza göre ise şu anda işsizliğimiz yüzde 8,5 düzeyinde. Bu son 11 yılın en düşük işsizlik oranı.

İşsizlik tahminlerin de altında kalacak

Orta Vadeli Programımızda işsizliği bu yıl sonunda 10,1 olarak tahmin etmiştik. Son gelen rakamlar olumlu yönde bir sürpriz olduğunu gösteriyor. Büyük bir ihtimalle bu yılı tek haneli işsizlik rakamıyla kapatmış olacağız.

2030'da dünya çapında 25 milyon yeni meslek oluşacak

Yılmaz konuşmasında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından gerçekleştirilen araştırmaların, 2030 itibariyle dünya çapında 25 milyon yeni meslek oluşturulacağını ve mevcut iş alanlarından 6 milyonunun ortadan kaybolacağını gösterdiğini belirtti.

"Gençlerde işsizlik tüm dünyada ortalamanın üstünde"

Gençlerde işsizliğin tüm dünyada ortalamanın üstünde olduğunu kaydeden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Çünkü hayata yeni başlıyorlar, yeni tecrübeler kazanıyorlar. Gençlerde işsizlik daha yüksek olur. Bizde şu anda yüzde 16,4'lere kadar düşmüş durumda. 4-5 yıl önceki rakamlara bakarsanız yüzde 25'ler civarındaydı. Oralardan yüzde 16'lara kadar gerilemiş durumdayız. Ekimdeki istihdam artışında da özellikle kadınların ve gençlerin istihdamındaki artışı dikkati çekici ve sevindirici.

"Büyük bir ihtimalle bu yılı tek haneli işsizlik rakamıyla kapatmış olacağız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütün politikalarıyla özellikle genç istihdamını artırmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

Orta Vadeli Programımızda işsizliği bu yıl sonunda 10,1 olarak tahmin etmiştik. Son gelen rakamlar olumlu yönde bir sürpriz olduğunu gösteriyor. Büyük bir ihtimalle bu yılı tek haneli işsizlik rakamıyla kapatmış olacağız.

Esnek çalışma modelleri planlanıyor

Esnek çalışma modellerinin geliştirilmesinin planlarında olduğunun altını çizen Yılmaz, koronavirüs salgını döneminde, uzaktan ve kısmi gibi farklı çalışma modelleriyle kadınlar ve gençlerin istihdam piyasalarına girmelerindeki artışın kıymetli olduğunu, sonraki yıllarda bu modelleri geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)