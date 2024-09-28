Cevdet Yılmaz'dan iş gücü için düzenli göç vurgusu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kendi vatandaşınız bazı işleri yapmak istemiyor. Planlı, kayıtlı olmak kaydıyla düzenli göçe ülkemizin ihtiyacı var" dedi.

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Haber Merkezi

Türkiye'de son dönemde fahiş fiyat ve üretimde eleman eksikliği gündemdeki yerini koruyor..

Sektörde nitelikli personel ve ara eleman bulunamaması üretimi tehdit ediyor.

Gençlerin gerek maaşları gerek çalışma saatleri nedeniyle tercih etmediği birçok iş kolunda şirketler, asgari ücretin 3 katına nitelikli eleman arıyor ama bulamıyor.

Burada da devreye göçmenler giriyor..

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya dair açıklamalarda bulundu.

İŞ GÜCÜ İÇİN DÜZENLİ GÖÇ VURGUSU

Düzensiz göçten şikayetçi olan vatandaşın haklı olduğunu belirten Yılmaz, düzenli göçe vurgu yaptı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'DE 3 MİLYON SURİYELİ VAR"

Vatandaşımız haklı olarak düzensiz göçten şikayetçi. Düzensiz göçle sonuna kadar mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Hukuk dışı, kayıt dışı ülkemize gelip yaşayanlar. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ciddi gelişmeler var.



Suriyeliler meselesi farklı. Geçici koruma diyoruz, çatışmalardan dolayı yaşayanlar için. Ölçüsüz ayarsız açıklamalar yapılıyor. Yakın gelecekte İçişleri Bakanı çalışma yaptı, 3 milyon civarında. Onu söyleyenler sokakta gördüklerini Suriyeli zannediyorlar. Suriye'de geri dönüşler hızlanıyor, 700 bin dönüş oldu.

"BAZI KONULARDA ÇALIŞACAK İNSAN BULAMIYORSUNUZ, DÜZENLİ GÖÇE DE İHTİYACIMIZ VAR"

Orta Doğu yangın yerine döndü. Herkesin hakkını hukukunu koruyarak Suriye'de yapı oluşması bizim için önemli.



Düzenli göç denen bir şey de var. ABD'de Green Card var, tüm ekonomiler gelişmişlik seviyesine ulaştığında bazı konularda çalışacak insan bulamıyorsunuz.



Planlı olmak kaydıyla düzenli göçe de ülkemizin ihtiyacı var. İş dünyası yeterince iş gücü bulamamaktan şikayet ediyor.