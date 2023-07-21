Cevdet Yılmaz'la bir araya gelen iş dünyası temsilcileri toplantıyı değerlendirdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün iş dünyasının ileri gelen kurumları ile bir araya gelerek Orta Vadeli Program'ı konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oluşturulan kabinede ekonomi yönetimini devalan kadro yine ekonomi politikalarının alt yapısını oluşturmaya başlandı.

Bu politikaları iş dünyası ile görüşmek ve önerilerini almak için Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından iş dünyası temsilcileri, açıklamalarda bulundu.

"Gündemle ilgili çok doğru ve sonuç odaklı analizler yapıldı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, çok verimli bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Türk iş dünyasının günlük bazı beklentileri var, problemleri var, çözüm bekleyen hususları var. Bunların hepsini çok açık ve net bir şekilde kendileriyle paylaştık. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da zaten çok önemli bir ekonomi geçmişi var. Dolayısıyla bu konuları çok yakından takip etme, algılayabilme ve hızlı çözüm üretme konusunda ciddi bir birikimi var. O anlamda bugün gündeme gelen konularla ilgili çok doğru ve sonuç odaklı analizler yapma imkanı bulduk.

"Toplantıda sadece sorunları değil, önerilerimizi de dile getirdik"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da toplantının konusunun eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Plan ve İstanbul olduğunu söyledi. Bu süreçler içerisinde sorunların varlığından haberdar olmak ve bunları çözmek durumunda olduklarını belirten Olpak, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

Kamusuyla, iş dünyasıyla, işvereniyle hep birlikte çözmek durumundayız. Ama diğer taraftan da fırsatlara odaklanmamız lazım. Toplantıda sadece sorunları değil, önerilerimizi de dile getirdik. 'Peki ne var?' denildiğinde ben genelde şu ifadeyi kullanmayı tercih ediyorum; Türk iş dünyasının şu anda ihtiyaçlarının başında öngörülebilirlik var. Yani ekonomi bir beklenti yönetimidir. Beklentilerinize göre şahıslarımız da, sizler de, bizler de, firmalarımız da harcama yapar ya da yatırım yaparız veya tasarrufta bulunuruz. Bu beklenti yönetimini doğru götürebilirsek öngörülebilirliği, ekonomi yönetimimiz ki şu ana kadar bu tabloyu güzel bir şekilde yönetiyor. Örnek olarak, Merkez Bankası Başkanımızla Hazine ve Maliye Bakanımızın birlikte verdiği fotoğrafı önemsiyoruz.

"İş dünyası olarak yaşadığımız problemleri anlatma fırsatı bulduk"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise bugün önemli ve güzel bir toplantı olduğunu dile getirerek, şu bilgiyi verdi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün ve gelecekle ilgili yaşamış olduğumuz sorunları, plan ve projeksiyonları, fikirlerimizi dinledi. Eylül ayında açıklanacak olan Orta Vadeli Plan'da nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardık. Plan ve program yapılırken çok daha az hata yapılarak ve bütün sektörlere dokunarak yapılmasında çok büyük fayda olacağını düşünüyoruz. İstişare ve orta akıl, Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak olan çalışma sistemidir.

"Gıda maddelerindeki ÖTV'nin tekrar eski hale getirilmesi ve KDV'nin düşürülmesiyle ilgili taleplerimizi bildirdik."

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de fiyat artışlarının giderilmesiyle ilgili perakende yasasının çıkarılması, kuralların konulması gerektiğini, kural konulmadığı sürece fiyatların düşmeyeceğini ifade ettiklerini aktararak, "Başta temizlik ürünleri olmak üzere gıda maddelerindeki ÖTV'nin tekrar eski hale getirilmesi, KDV'nin düşürülmesiyle ilgili taleplerimizi bildirdik." dedi.