Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Afet konutları 1 yılda bitecek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkılan konutların yerine yenilerinin yapılmasına hızla devam ediliyor.

ensonhaber.com

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler 11 ili etkilerken Hatay da büyük yara aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay’da, yapım sürecine başlanan kalıcı afet konutlarının videosunu paylaştı.

Hatay’ın Altınözü ilçesindeki afet konutları ikinci kata kadar yükseldi

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda Hatay’ın Altınözü ilçesinde yapımına başlanan afet konutlarının ikinci kata kadar yükseldiği görülürken; Hatay’da 9 bin 264 konut ve köy evi için temel atıldığı, toplamda ise 250 bin 862 konut ve köy evinin yapılacağı vurgulandı.

"Afet konutları 1 yıl içerisinde tamamlanacak"

Bakan Kurum'un paylaştığı mesajda, afet konutlarının 1 yıl içerisinde tamamlanacağı vurgusu yapan Bakan Kurum, “Neymiş? Afet konutları 1 yılda bitemezmiş. BİTECEK!” mesajını paylaştı.