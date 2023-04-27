Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstanbul'umuzun 39 ilçesi dönüşecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Üsküdar'da katıldığı toplantıda kentsel dönüşümün İstanbul'un tüm ilçelerine yayılmasının planladığını belirtti.

AA

Kahramanmaraş depreminin ardından daha fazla gündemde olan kentsel dönüşüme özgü "Yarısı Bizden" kampanyasının başvuru sürecinin başladığı süreçte; Üsküdar'da katıldığı toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dönüşümün İstanbul'un tüm ilçelerine yayılacağını gündeme getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada yaptığı konuşmadı seçimlere ve muhalefete değinerek, şöyle konuştu:

Biz diyoruz ki ülkemiz büyüsün, gelişsin, istihdam oluştursun, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alsın. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Onlar da 'Biz 14 Mayıs'tan sonra yurt dışına gideceğiz ve IMF'den, Londra'daki o tefecilerden borç alacağız' diyorlar.

Kurum, Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde düzenlenen Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ÜSMEK) Sertifika Töreni'nde kursiyerlerle bir araya geldi.

"İstanbul'umuzun 39 ilçesini dönüştürmek istiyoruz"

İstanbul'un, Türkiye'nin istikbali olduğunu dile getiren Kurum, depremle mücadelenin, terörle mücadele kadar önemli olduğuna dikkati çekti.

"Bir dönüşüm başlattık"

Üsküdar Belediyesi ile birlikte vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir dönüşümü başlattıklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

Bir kısım konutların anahtarlarını teslim ettik. Yine bir kısmına ilişkin de çalışmalarımızı belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Üsküdar Kirazlıtepe'de, Ferah Mahallesi'nde, Üsküdar'ın güzelliğine güzellik katacak çalışmanın ilk etabını bitirdik. İstanbul'umuzun 39 ilçesini dönüştürmek istiyoruz. Bu işi siyaset üstü görüp ama ortaya konulması gereken iradeyi de net bir şekilde koymaya çalışıyoruz.

"Millet sizin bıraktığınız borçları ödemek için yıllarca mücadele etmiş"

Çok kritik bir seçime gidildiğini vurgulayan Kurum, şu değerlendirmede bulundu: