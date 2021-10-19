Ceyhan Petrokimya Projesi'nin propan gazı Cezayir’den

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach Direktörü Hakkar, Adana'da kurulacak petrokimya tesisi hakkında değerlendirme yaparak Türkiye'nin projeye verdiği öneme değindi.

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach Direktörü Tevfik Hakkar, Cezayir resmi televizyon kanalına mülakat vererek, Ceyhan Endüstri Bölgesi'nde yapılacak projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İLK PETROKİMYA PROJESİ

Hakkar, Türkiye'nin Ceyhan Petrokimya Projesi'ne büyük önem verdiğini, bunun da polipropilen tüketen en büyük alanlardan birinde yer alan ülkenin ilk petrokimya projesi olmasından kaynaklandığını belirtti.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TÖRENE KATILMASI KONUYA VERİLEN ÖNEMİN BELİRTİSİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyle ilgili anlaşma törenine katılımıyla siyasi açıdan Türk yönetiminin konuya büyük önem verdiğini gösterdiğini belirten Hakkar, petrokimya projesinin yatırım miktarının 1,7 milyar dolar olduğunun altını çizdi.

“PROPAN GAZI CEZAYİR'DEN SAĞLANACAK”

Hakkar, bu fabrikanın polipropilen üretim tesisinde kullanılacak propan gazının Cezayir'den sağlanacağını, bunun da Sonatrach tarafından uzun süreli pazarlamasının garanti edildiğini vurguladı.

Sonatrach’ın yıl sonunda gelirinin 33 milyar dolara ulaşmasının bekleniyor.