Nesli tükenmek üzere olan TİGEM'e bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde koruma altında.

Kaçak avcılar nedeniyle nesli tükenme tehlikesine girdiği için Şanlıurfa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ceylanları koruma altına aldı.

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesinde koruma altında bulunan ceylanlara özenle bakılıyor.

Ceylanlar bulundukları yere adını verdi

Ceylanpınar ilçesine adını veren ve bölgede geçmiş yıllarda sürüler halinde yaşadığı için türkülere konu olan ceylanlar, doğal ortamlarının bozulması ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 1977 yılında koruma altına alındı.

Ceylanpınar ilçesine adını veren ceylanlar Şanlıurfa'da özenle korunuyor ViDEO

850 dekarlık alanda bakıldılar

İlk etapta 13 dişi ve 10 erkek ceylanın bulunduğu işletmede, zarif ve narin yapıdaki bu hayvanların doğal popülasyonlarını devam ettirebilmeleri için Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 850 dekarlık alan oluşturuldu.

Sayıları 13'ten 950'ye çıktı

AA'nın haberine göre, ürkek olmaları dolayısıyla insanlara yaklaşmayan ve doğal özelliklerini kaybetmemeleri için 45 yıldır doğal ortamda bakımları gerçekleştirilen "Asya" türü ceylanların sayısı aradan geçen sürede 950'ye ulaştı.

Sağlık durumları titizlikle takip ediliyor

TİGEM Ceylanpınar Küçükbaş Hayvancılık Şube Şefi Veteriner Hekim Gökhan Tükenmez, özel oluşturulan bölgede bulunan ceylanların bakımlarının titiz bir şekilde yapıldığını ve alanın ise 24 saat gözetim altında bulunduğunu anlattı.

"İşletmemizde bu yıl 290 ceylanımız doğum yaptı. Ceylanlarımıza bir annenin bebeğine baktığı gibi hassasiyetle bakmaktayız. Ceylanlarımıza verilen yemler, işletmemizde bulunan ziraat mühendislerimizce kontrol edilmektedir. Hayvanlarımızın sağlık durumları da yine işletmemizdeki veteriner hekimlerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayvanlarımıza selektör altı buğday, yem fabrikamızda ürettiğimiz besi yemlerinden ayrıca kaba yem olarak da kuru yonca otu vermekteyiz."





"Çiftleşme döneminde alan ziyaretçilere kapalı"

Ürkek bir yapıya sahip ceylanların doğal ortamlarında hareket etmeleri için büyük bir hassasiyet gösterdiklerini dile getiren Tükenmez, bu nedenle çiftleşme döneminde alanı ziyaretçilere kapattıklarını ifade etti.