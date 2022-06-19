Ceylanpınar Tarım İşletmesi, yeni ve bereketli bir sezon sürüyor. Dünya gıda sorunu yaşarken buğday üretiminin önemli kalelerinden olan tesiste rekolte beklentisi arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'ya bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde, 167 biçerdöverle sürdürülen buğday hasadından 200 bin ton rekolte bekleniyor.

"Türkiye'nin en büyük çiftliği"

Alanında "Türkiye'nin en büyük çiftliği" unvanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra fiğ, arpa, buğday, mercimek, mısır ve ayçiçeği gibi ürünler de yetiştiriliyor. Tesisteki hasatta dane kaybını en aza indirmek için gerekli tüm önlem ve tedbirler alınıyor.

Ceylanpınar'da buğday hasadı 167 biçerdöverle sürüyor ViDEO



"Hububat deposu"

"Hububat deposu" olarak bilinen dev işletmede mayıs ayı sonunda başlayan buğday hasadı, 167 biçerdöver, 96 kamyon ve 800 işçinin katkısıyla sürüyor.

Temmuzun ilk haftasına kadar hasat devam edecek

AA'nın haberine göre, hasadın, temmuz ayının ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor.

"Bu yıl 200 bin ton mahsul bekliyoruz"

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Osman Topçu, fiğ, mercimek ve arpa hasadının ardından buğday hasadına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hasat çift vardiya sürüyor

381 bin 700 dekarda 8 ekmeklik, 5 makarnalık buğday çeşidinin hasadının iki vardiya halinde devam ettiğini ifade eden Topçu, "Şu an buğday hasadıyla devam etmekteyiz. Bu yıl 200 bin ton mahsul beklemekteyiz. Aldığımız bu mahsuller modern teknolojik tohum hazırlama tesislerimizde elenip, ilaçlanıp paketlendikten sonra ülkemiz çiftçisine ulaştırılmaktadır. Çeşitlerimiz ülkemiz ekonomisine ciddi anlamda katma değer sağlamaktadır." dedi.