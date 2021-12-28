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Çeyrek alacaklar dikkat! Güncel altın fiyatları 28 Aralık 2021

Çeyrek alacaklar dikkat! Güncel altın fiyatları 28 Aralık 2021

Altın fiyatları yatırımcının merceğinde. Peki 28 Aralık 2021 Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...