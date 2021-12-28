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    Çeyrek alacaklar dikkat! Güncel altın fiyatları 28 Aralık 2021

    Altın fiyatları yatırımcının merceğinde. Peki 28 Aralık 2021 Salı gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 13:49
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    Çeyrek alacaklar dikkat! Güncel altın fiyatları 28 Aralık 2021

    Ekonomide atılan yeni adımların ardından döviz ve altın kurlarında ibre aşağı döndü.

    Vatandaşlar altın almadan önce son rakamları araştırıyor.

    Bugün gram altın fiyatı 692 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1158 liraya geriledi.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    28 Aralık Salı 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    28 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 692,26

    SATIŞ: 692,38

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.126,00

    SATIŞ: 1.158,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.504,00

    SATIŞ: 4.604,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.246,00

    SATIŞ: 2.310,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 4.536,47

    SATIŞ: 4.436,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 635,11

    SATIŞ: 646,13

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.817,10

    SATIŞ: 1.817,34

     

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