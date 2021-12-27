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- Çeyrek altın 1.061 liradan satılıyor
Çeyrek altın 1.061 liradan satılıyor
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 656 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4 bin 344 lira oldu.
- AA
- 27.12.2021 - 12:51
- Güncelleme : 27.12.2021 - 12:56
Geçen hafta TL'de görülen büyük kazanımlar ve Hazine ve Merkez Bankası'nın döviz karşısındaki kayıplarına karşı TL mevduatlarına garanti vereceğini söylemesinin ardından altın fiyatları da gerilemişti.
Bugün ise serbest piyasada, İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 656 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4 bin 344 lira olurken çeyrek altın 1.061 liradan satılıyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: