Haberler

Ekonomi Haberleri

Çeyrek altın 1.061 liradan satılıyor

Çeyrek altın 1.061 liradan satılıyor

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 656 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 4 bin 344 lira oldu.