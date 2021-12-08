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    Çeyrek altın 1.268 liradan işlem görüyor

    İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 784,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5 bin 188 lira oldu.
    • AA
    • 08.12.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 14:01
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    Çeyrek altın 1.268 liradan işlem görüyor

    Altın fiyatları, küresel bazda ABD Hazine tahvillerinin getirisi ve doların gerilemesiyle yükseldi. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artarak 1.788,33 dolara çıktı.  ABD Altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 artarak 1.789,50 dolar oldu.

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

    İstanbul Kapalıçarşı spot piyasada alınıp satılan altın türlerinin, bugün açılış satış fiyatları (TL) şöyle:

    24 Ayar Külçe Altın (gr.): 784,20 lira

    Cumhuriyet Ata Lira: 5 bin 188 lira

    22 Ayar Bilezik (gr.): 719 lira

    Lira (Tam) Ziynet: 5 bin 069 lira

    Yarım Ziynet: 2 bin 535 lira

    Çeyrek Ziynet: 1.268 lira

    Çeyrek altın 1.268 liradan işlem görüyor #1

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