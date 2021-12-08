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Çeyrek altın 1.268 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 1.268 liradan işlem görüyor

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 784,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5 bin 188 lira oldu.