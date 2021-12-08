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- Çeyrek altın 1.268 liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 1.268 liradan işlem görüyor
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 784,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 5 bin 188 lira oldu.
- AA
- 08.12.2021 - 13:28
- Güncelleme : 08.12.2021 - 14:01
Altın fiyatları, küresel bazda ABD Hazine tahvillerinin getirisi ve doların gerilemesiyle yükseldi. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artarak 1.788,33 dolara çıktı. ABD Altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,3 artarak 1.789,50 dolar oldu.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı spot piyasada alınıp satılan altın türlerinin, bugün açılış satış fiyatları (TL) şöyle:
24 Ayar Külçe Altın (gr.): 784,20 lira
Cumhuriyet Ata Lira: 5 bin 188 lira
22 Ayar Bilezik (gr.): 719 lira
Lira (Tam) Ziynet: 5 bin 069 lira
Yarım Ziynet: 2 bin 535 lira
Çeyrek Ziynet: 1.268 lira