Çeyrek altın bugün günü 1.180 liradan kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 730 liradan tamamladı.

Doların Türk Lirası karşısında yükselmesi altın fiyatlarının hareketlerini etkilemeye devam ediyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.180 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 831 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 730 liradan işlem gördü.

ALTININ KAPANIŞ FİYATLARI

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: