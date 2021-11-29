Euro
14.4217
2.95%
Dolar
12.7825
3.34%
Altın
733.79
2.91%
Borsa
1.809
1.81%
Bitcoin
735.100
3.92%
BTXN Coin
52.79
3.00%
18ºC
İstanbul
Yağmur 18 C

    Çeyrek altın bugün günü 1.180 liradan kapattı

    İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 artışla 730 liradan tamamladı.
    • AA
    • 29.11.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çeyrek altın bugün günü 1.180 liradan kapattı

    Doların Türk Lirası karşısında yükselmesi altın fiyatlarının hareketlerini etkilemeye devam ediyor.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.180  lira, Cumhuriyet altını 4 bin 831 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 730  liradan işlem gördü.

    ALTININ KAPANIŞ FİYATLARI

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    Çeyrek altın bugün günü 1.180 liradan kapattı #1

    Çeyrek altın bugün günü 1.180 liradan kapattı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir