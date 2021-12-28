Çeyrek altın günü 1.115 liradan kapattı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,11 artışla 689,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.115 lira, Cumhuriyet altını 4 bin 562 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,11 artışla 689,20 liradan işlem gördü.

PAZARTESİ VE SALI GÜNÜ KARŞILAŞTIRMALI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: