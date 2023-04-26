Çeyrek altın üretimi yaklaşık 3 katına çıktı! 3 ayda 5,8 milyon adet üretildi Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adete yükseldi.

AA

Vatandaşlar için "çeyrek altın" sadece bir altın birimi değil. "Çeyrek altın" aynı zamanda bir sembol birim.

Düğünlerde takı olarak verilme alışkanlığının en çok olduğu bir hediyelik.

Asgari ücretle karşılaştırmalı hesaplar yapılan ve fiyatı hayat pahalılığının göstergesi sayılan çeyrek altın üretimi arttı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.

Üretim yüzde 273 arttı

Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.

Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Yılın ilk çeyreğinde 5 milyon 766 bin 940 adet çeyrek altın üretildi

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.

Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.