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Çeyrek cep yakıyor! Altın fiyatları 5 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Çeyrek cep yakıyor! Altın fiyatları 5 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 5 Ekim Salı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi düşüşte mi? İşte detaylar...