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    Çeyrek durmuyor! Güncel altın fiyatları 17 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, güncel fiyatları araştırıyor. Bin lirayı aşan çeyrek, yeni bir rekor kırdı. Peki 17 Kasım Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte son rakamlar..
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 12:52
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    Çeyrek durmuyor! Güncel altın fiyatları 17 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    En değerli sarı metal altın, fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar dolayısıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 620 lira sınırından işlem görürken rekor kıran çeyrek altın ise 1014 lira civarında.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

    Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte öğlen saatlerinde bugünkü güncel altın fiyatları..

    17 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 620,63

    SATIŞ: 620,73

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.860,56

    SATIŞ: 1.860,87

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 991,00

    SATIŞ: 1014,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.965,00

    SATIŞ: 4.050,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.981,00

    SATIŞ: 2.028,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 3.997,47

    SATIŞ: 4.082,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 564,08

    SATIŞ: 569,31

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