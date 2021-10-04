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- Çeyrek hız kesmiyor! Altın fiyatları 4 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Çeyrek hız kesmiyor! Altın fiyatları 4 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi düşüşte mi? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 04.10.2021 - 11:25
Altın fiyatlarındaki anlık rakamlar ve değişimler, yakından takip ediliyor.
Güncel piyasalarda altın fiyatları ani bir yükselişe geçerken gram altının fiyatı 500 liradan, çeyrek altın ise 823 liradan işlem görüyor.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.
İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları..
4 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 500,27
SATIŞ: 500,35
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.753,10
SATIŞ: 1.753,42
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 813,00
SATIŞ: 823,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.235,00
SATIŞ: 3.279,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.624,00
SATIŞ: 1.645,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 3.267,47
SATIŞ: 3.311,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 453,04
SATIŞ: 455,86