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Çeyrek hız kesmiyor! Altın fiyatları 4 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Çeyrek hız kesmiyor! Altın fiyatları 4 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın yükselişte mi düşüşte mi? İşte detaylar...