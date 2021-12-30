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Çeyrek yükselişte! Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Çeyrek yükselişte! Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Güne yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki 30 Aralık Perşembe 2021 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?