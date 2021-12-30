Euro
14.7772
2.71%
Dolar
13.0721
3.26%
Altın
757.0870
3.02%
Borsa
1,909.10
0.72%
Bitcoin
608.014
3.95%
BTXN Coin
36.00
-1.71%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Çeyrek yükselişte! Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Güne yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki 30 Aralık Perşembe 2021 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2021 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çeyrek yükselişte! Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Günlerdir düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni yıl öncesinde güne yukarı yönlü başladı.

    Vatandaşlar altın almadan önce son rakamları araştırıyor.

    Bugün gram altın fiyatı 744 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1256 liraya yükseldi.

    Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    30 Aralık Perşembe 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    30 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 744,61

    SATIŞ: 744,75

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.225,00

    SATIŞ: 1.256,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 4.902,00

    SATIŞ: 5.023,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.443,00

    SATIŞ: 2.512,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 4.934,47

    SATIŞ: 5.055,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 687,15

    SATIŞ: 701,05

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.802,68

    SATIŞ: 1.802,98

    Çeyrek yükselişte! Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir