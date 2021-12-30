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- Çeyrek yükselişte! Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Çeyrek yükselişte! Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güne yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki 30 Aralık Perşembe 2021 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 30.12.2021 - 11:52
Günlerdir düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni yıl öncesinde güne yukarı yönlü başladı.
Vatandaşlar altın almadan önce son rakamları araştırıyor.
Bugün gram altın fiyatı 744 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1256 liraya yükseldi.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
30 Aralık Perşembe 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
30 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 744,61
SATIŞ: 744,75
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.225,00
SATIŞ: 1.256,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.902,00
SATIŞ: 5.023,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.443,00
SATIŞ: 2.512,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 4.934,47
SATIŞ: 5.055,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 687,15
SATIŞ: 701,05
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.802,68
SATIŞ: 1.802,98