Cezayir, Fas üzerinden İspanya'ya doğalgaz tedarikini durdurdu

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, mevcut sözleşmesinin süresinin bitmesinin ardından Fas üzerinden İspanya'ya doğalgaz tedarikini durdurma kararı aldığı açıklandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, milli petrol şirketi Sonatrach ile Fas Elektrik ve Su Kurumu arasında 2011'de yapılan ve 31 Ekim gece yarısı sona erecek sözleşmeyle ilgili bir rapor aldığı belirtildi.

MEVCUT SÖZLEŞMENİN SÜRESİ BİTTİ VE CEZAYİR YENİLEMEDİ

Açıklamada, Fas'ın "Cezayir'in birliğini zedeleyen saldırgan" davranışlarının göz önüne alınarak Tebbun'un, Fas'taki söz konusu kurumla ticari ilişkinin kesilmesi ve İspanya'ya doğalgaz tedarik edilmesini öngören sözleşmenin yenilenmemesi talimatı verdiği kaydedildi.

CEZAYİR - FAS İLE ARASINDAKİ GERGİNLİK

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim, bölgedeki enerji hatlarına da yansımıştı.

Sonatrach, eylül başında yaptığı yazılı açıklamada, Cezayir'den İspanya'ya uzanan boru hattının kapasitesini kasımdan itibaren yılda 8 milyar metreküpten 10 milyar metreküpe çıkaracağını açıklamıştı.

Fas, Cezayir gazını Avrupa'ya taşımak için kullanılan 12 milyar metreküp kapasiteli Mağrib doğalgaz boru hattı üzerinden hem geçiş ücreti alıyor hem de gaz tedariki sağlıyor.

Cezayir Enerji Bakanlığından 27 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in İspanya'ya doğalgaz tedarik edilmesi konusunda alternatif hat (Medgaz) üzerinden güvence verdiği bildirilmişti.