Cezayir, Türkiye'ye 'ortak firmalar kurmayı' teklif etti

Cezayir, Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin açılış hazırlıklarıyla eş zamanlı olduğu bir süreçte Türkiye'ye, uluslararası piyasalara girme amacıyla ortak firmalar kurmayı önerdi.

Cezayir Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Kemal Rızzik ve Yardımcısı İsa Bekkay, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile görüştü.

CEZAYİR-TÜRK ORTAK ŞİRKETLERİNDEN OLUŞAN FİRMALAR TOPLULUĞU İSTENİYOR

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari sahada ortak ilgi alanlarına dair konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, "Birçok uluslararası pazara erişim açısından Cezayir-Türk ortak şirketlerinden oluşan firmalar topluluğu kurulması önerisi" yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Büyükelçi'nin ülkesinin çeşitli alanlarda çaba göstermeye devam ettiğini ve işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladığı aktarıldı.

ORTAKLIK FIRSATLARINI ELE ALMAK ÜZERE İKİ ÜLKE İŞ ADAMLARI ARASINDA TOPLANTILAR YAPILMASI İSTENDİ

Bakanlık açıklamasında, koronavirüs sürecinin ardından yeni ortaklık fırsatlarını ele almak üzere iki ülke işadamları arasında toplantılar yapılması çağrısında bulunuldu.

İKİ TARAF ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ARTIRILMASI

Açıklamaya göre, Bakan Rızzik, özellikle Afrika Serbest Ticaret Bölgesi'nin Ocak 2021'de yürürlüğe girmesiyle iki taraf arasındaki ticaret hacminin artırılması için tüm şartların hazır olduğuna işaret etti.

“CEZAYİR-TÜRK İŞ KONSEYİ ETKİNLEŞTİRİLMELİ”

Rızzik ayrıca, Cezayir-Türk İş Konseyi'nin etkinleştirilmesinin gerekli olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar dolar civarında seyrettiğini, bunun 5 milyar dolara çıkartılması istendiği biliniyor.