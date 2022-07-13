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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 15 Temmuz'da Türkiye'de
Sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi Lalla Fatma N'Soumer Hindistan'dan yola çıktı.
- 13.07.2022 - 14:58
- Güncelleme : 13.07.2022 - 14:58
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilen "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisinin 15 Temmuz'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Gemi şu anda Libya açıklarında
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 7 Temmuz'da Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Libya açıklarında seyrine devam ediyor.
Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşacak
AA'nın haberine göre, toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 15 Temmuz'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
(Fotoğraf: Arşiv)