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- Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Aliağa'da
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Aliağa'da
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı.
- AA
- 11.07.2021 - 11:08
- Güncelleme : 11.07.2021 - 11:12
Cezayir'den yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı
LNG GEMİSİ, 2 TEMMUZ'DA CEZAYİR'DEN AYRILMIŞTI
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 2 Temmuz'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 9 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
BAHAMALAR BAYRAKLI GEMİ, 144 BİN 888 METREKÜP KAPASİTELİ
Aliağa LNG Terminali'ne yanaşın, toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.