Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
291.845
-0.63%
EXEN Coin
27.00
-1.20%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Aliağa'da

    Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı.
    • AA
    • 11.07.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Aliağa'da

    Cezayir'den yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı

    LNG GEMİSİ, 2 TEMMUZ'DA CEZAYİR'DEN AYRILMIŞTI

    Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 2 Temmuz'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 9 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

    BAHAMALAR BAYRAKLI GEMİ, 144 BİN 888 METREKÜP KAPASİTELİ

    Aliağa LNG Terminali'ne yanaşın, toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

    Lalla Fatma NSoumer

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir