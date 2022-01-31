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- Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
144 bin 888 metreküp kapasiteli LNG gemisinin, Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesine LNG gemisi ulaştığı bildirildi.
- AA
- 31.01.2022 - 08:58
- Güncelleme : 31.01.2022 - 09:49
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki tesise demirledi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 26 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, bugün Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne ulaştı.
GEMİNİN 144 BİN 888 METREKÜP KAPASİTESİ VAR
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.