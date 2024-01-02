CHP talep etti: Emeklilerin en düşük aylığı 17 bin 2 liraya yükseltilsin CHP, emekli aylıklarının asgari ücret kadar olmasını ve ikramiyelerin de 15 bin liraya çıkartılmasını talep eden bir açıklama yayınladı.

ANKA

İşçiler için asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Yarın ise açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı netleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı aralık 2023 enflasyon oranı ile birlikte emeklilere yapılacak zam oranı netleşirken, ekonomi yönetiminin bu orana refah payı ekleyerek verilecek en düşük maaşı yükseltmesi bekleniyor.

Şu anda en düşük memur emeklisi 9 bin 879 lira, en düşük SSK ve Bağkur emeklisi ise 7 bin 500 lira maaş alıyor.

"En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıksın"

Bu aşamada görüşlerini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 2024 asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, emekliler için en düşük aylığın asgari ücret seviyesine çıkartılmasını şu sözlerle talep etti.

CHP olarak emeklilerimiz için en düşük aylığın asgari ücret seviyesine, yani 17 bin 2 liraya yükseltilmesini istiyoruz. Ancak bunu söylerken 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin de kesinlikle yetersiz olduğunu, en geç 3 ay içerisinde güncellenmesi talebimizi de tekrar ifade ediyoruz.

"Bayram ikramiyeleri 15 bin liraya yükseltilsin"

En düşük aylık, asgari ücret seviyesine çıkarılırken farkların kapanmasına yol açmayacak bir düzenlemeyle bunun hayata geçirilmesini, aylık bağlama oranlarının yeniden yükseltilmesini, 2000 sonrasına intibak yasasının bir an önce çıkarılmasını ve bayram ikramiyelerinin 15 bin liraya yükseltilmesini öneriyoruz. Bunlar gerçekleştiği takdirde emeklilerimiz bir nebze de olsun nefes alabilir. Aksi durum, milyonlarca emeklimizi açlığa, sefalete, ölüme terk etmek anlamına gelecek.

Yazılı açıklama yapıldı

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emekli aylıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Taşcıer’in açıklaması şöyle:

"Emeklilerin yüzde 90'ının aldığı maaş asgari ücretin altında"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, yaklaşık 16 milyon emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşımız var. Maalesef yüzde 90’ının aylığı bugünkü asgari ücretin bile altında. Emeklilerimiz öylesine düşük ücretler alıyor ki değil yoksulluk, doğrudan doğruya açlıkla mücadele ediyorlar. Türkiye’de emekliler yaşamıyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar.

"6,1 milyon emeklimiz ya bir işte çalışıyor ya da iş arıyor"

Resmi verilere göre 6,1 milyon emeklimiz ya bir işte çalışıyor ya da iş arıyor ki bu oran 2008’den bu yana 2 buçuk kat artmış durumda. Sadece son 3 yılda emekli olmasına rağmen düşük aylıklarla geçinemeyen ve çalışmak zorunda kalan en az 2 bin 354 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yıllarca çalışmış, alın teri dökmüş, ülkesine hizmet etmiş insanlarımız korkunç bir sefaletle başbaşa bırakılmış, ‘Ne haliniz varsa görün’ denilmiş haldeler. Emekliye değil ev, araba, tatil; mezar yeri almak bile lüks olmuş. Bugün bir emeklinin maaşı, eşi vefat etse yanındaki mezar yerini almaya yetmiyor.

"Eğer emekli aylığının asgari ücrete olan oranı korunsaydı en düşük emekli aylığı 23 bin 632 lira olacaktı"

Emeklinin bu konuşulan aylıklarla 2024’ün sonunu görebilmesinin mümkün olmadığını belirten Taşcıer, 2002 yılından buugüne emekli maaşının asgari ücrete oranını şu sözlerle aktardı:

2002 yılında net asgari ücret 184 lirayken en düşük işçi emeklisi aylığı 257 liraydı. Yani en düşük işçi emeklisi aylığı asgari ücretin 1,39 katıydı. Eğer aradan geçen 21 yılda, en düşük emekli aylığının asgari ücrete olan oranı korunsaydı yeni yıl itibarıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 632 lira olacaktı. Bu oransallık emekli aleyhine işledi ve bugün asgari ücretin kat be kat altında bir aylık halini aldı. Sadece bu da değil, nasıl ki iktidar bilinçli bir politikayla tüm ücretlileri asgari ücrette birleştirmeye çabalıyor, emeklilerimiz de en düşük emekli aylığında buluşturulmak isteniyor. Sistem öylesine bozuldu ki az prim ödeyenle çok prim ödeyen arasında hakkaniyetsiz bir yakınlaşma, hatta aynı ücrette buluşma yaşandı.

"Adil bir artış talep ediyoruz"