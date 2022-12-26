CHP'den aylık ve ikramiyelerinin asgari ücrete çıkarılması talebi

Asgari ücret yüzde 54,66 oranında artarak 8 bin 506 lira olarak kabul edildi. Şimdi sıra SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların aylıklarında.

CHP, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Mevcut kanunda değişiklik talebi

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan kanun teklifi, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.

"Emekli aylıkları asgari ücret seviyesine çıksın"

Teklifle, emekli aylıklarınında net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, işçi emeklilerinin toplu iş sözleşmelerinden kamu emeklileri gibi yararlanabilmesi, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelir artışlarında milli gelirdeki artıştan pay alabilmeleri amaçlanıyor.

"Fatura ve kiralar baş edilemez durumda"

Teklifin gerekçesinde, AK Parti'nin yanlış ekonomi politikalarıyla enflasyon ve hayat pahalılığının tahammül edilemeyecek boyutlara tırmandığı öne sürüldü.

TÜİK rakamlarına göre enflasyonun yüzde 80'in üzerine çıktığı, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının arttığı, konut kiralarının ise baş edilemeyecek noktalara ulaştığı ifade edildi.

"Emeklilerin aylık gelirleri ile bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi gerekiyor"

Gerekçede, "Bu sorunlar karşısında AK Parti etkili önlemler alamamış, özellikle emeklileri açlık sınırının çok altında bir gelirle yaşamaya mecbur bırakmıştır. Bu tablonun tersine çevrilebilmesi için emeklilerin aylık gelirleri ile bayram ikramiyelerinin iyileştirilmesi emeklilere borcumuzdur." ifadeleri yer aldı.