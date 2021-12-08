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- Döviz kurlarındaki artış heykeltıraşları etkiledi
Döviz kurlarındaki artış heykeltıraşları etkiledi
- İHA
- 08.12.2021 - 14:22
- Güncelleme : 08.12.2021 - 14:34
Faizlerin adım adım aşağıya çekilmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, piyasaya zam olarak yansıdı.
Birçok sektör, maliyetlerin artmasından dolayı şikayetçi.
Heykeltıraşlar da bu durumdan muzdarip.
Heykellerde kullanılan malzemelere yüzde 100 oranında zam geldiğini ifade eden heykeltıraşlar, yeni heykel yapımlarında zorlandıklarını söylüyor.
CHP'YE ÇALIŞANLARIN SORUNU YOK
Heykeltıraşlar malzemelerine gelen zamlardan yakınırken, CHP'li belediyeler bu alandaki hizmetlerinde ise hız kesmiyor.
Son olarak CHP'li Çankaya Belediyesi; şair, yazar ve çocuk hekimi Ceyhun Atuf Kansu’nun 102. doğum gününde heykelini dikti.
Çankaya Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan Ceyhun Atuf Kansu Parkı’nda düzenlenen törenle heykelin açılışı yapıldı.
CHP'li Çankaya Belediyesi'nden büst açılışı