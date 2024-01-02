Çiçek sektörü 2024 hedefini açıkladı! 180 milyon dolarlık ihracat Dünyadaki krizin hafifleyeceğini umut eden çiçekçilik sektörünün, 2024'ten beklentisi daha yüksek. Sektör, hedefe ulaşmak doğrultusunda potansiyeline güveniyor.

AA

Türkiye, çiçekçilik sektöründeki ihracatta önemli atılımlar yapmaya devam ediyor.

Sektör yılın ilk işlem gününde, ihracat hedefini de 180 milyon dolarla ortaya koydu.

Sektör, ayrıca dünya pazarından yüzde 3'lük pay almak istiyor.

İhracat hedefini, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz açıkladı.

Çiçekçilik sektörü, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki 17 milyar dolarlık bir pasta üzerinden alacağı paya göre hesaplıyor.

2023, 140 milyon dolarlık ihracatla kapandı

Geçen yılı yaklaşık 140 milyon dolarlık ihracatla kapatan çiçek sektörü, 2024'te yurt dışına 180 milyon dolarlık ürün satarak pazar payını artırmayı hedefliyor.

3 bin 500'den fazla endemik bitki

Türkiye'nin florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünü barındıran Türkiye, özellikle kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gruplarında önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyor.

73 ülkeye satış

Sera ve yaylada yıl boyunca üretim yapan sektör, ağırlıklı olarak Hollanda olmak üzere 73 ülkeye satış yapıyor.

Hollanda'nın ardından İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan' da önemli pazarlar arasında yer alıyor.

"Japonya'dan daha fazla pay almak istiyoruz"

Bu yıl hem yeni pazarlara açılmayı hem de mevcut pazarlardaki payı artırmayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, şu bilgiyi paylaştı:

Japonya önemli bir pazar. Bu pazarda varız ama daha fazla pay almak istiyoruz. 'İhracatı nerelerde geliştirebiliriz' düşüncesiyle ülkeleri mercek altına alıyoruz ve oralara değişik organizasyonlar yapıyoruz. Çiçeğin ekonomisi gelişmiş ülkelerde kullanımı daha fazla, bu ülkelerin büyük bir bölümünde de varız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)