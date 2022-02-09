Çiçekçiler, Sevgililer Günü'nden umutlu

Çiçekçiler özel günlerde satış yapmanın heyecanını yaşarken, özellikle 14 Şubat'ta kazançlarını katlıyor.

Çiçek satıcıları, 14 Şubat için hazırlıklarını sürdürüyor. Eskişehir’de çiçekçilik yapan Cenk Şarman, sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtirken 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hareketlilik beklediğini dile getirdi.

"HENÜZ HAREKETLİLİK BAŞLAMADI"

Sevgililer Günü öncesinde henüz beklenen hareketliliğin başlamadığından bahseden Cenk Şarman, 14 Şubat’a hazır olduklarını söyledi.

“KIŞ AYLARI ÇİÇEK SATIŞLARI DURGUN”

Çiçek almanın en son akla geldiğini belirten Şarman, şunları anlattı: “Kış aylarında halihazırda durgun olan çiçek satışları malum şartlardan dolayı oldukça azaldı. Fakat Sevgililer Günü için umutlu bekleyişimiz sürüyor. 14 Şubat yani önümüzdeki pazartesi Sevgililer Günü. Biz hazırlıklarımızı yaptık, çiçeklerimizi aldık bekliyoruz. Önceki senelerde bir hafta öncesinden hareketlilik başlardı.





"İNSANLAR SON ÇARE OLARAK ÇİÇEK ALIYOR"

Arayıp, soranlar var ama bu sene henüz gözle görülür bir hareketlilik yok. Tabii farklı hediye seçenekleri de olduğu için belki şu sıralar onlarda hareketlilik vardır. Hediye konusunda çiçek, son çare olarak düşünülüyor. İnsanlar ‘Ne alayım’ diye düşünürken en son çiçek alıyorlar. Hediyesinin yanında çiçek alan insanlar da oluyor tabii ama genel olarak böyle.





"HEDİYEYİ SON GÜNE BIRAKIYORUZ"

Bir de insanımız genelde hediye işini son güne bıraktığı için yakında hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Pazartesi gününe kadar hazırlıklarımıza devam edeceğiz.”





“GÜLÜ 25-30 LİRADAN SATACAĞIZ”

Her bütçe için farklı çiçek seçenekleri olduğunu söyleyen çiçekçi Cenk Şarman, fiyatlardan bahsederken “Bu sene Sevgililer Günü'nde çok talep gören gülü 25-30 lira bandında satacağız. Normal bir mevsim buketi 100 lira civarından başlayacak. Orkideler 200, orta karar bir saksı çiçeği ise 150-200 lira civarında olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.



