Anneler Günü tam kapanmaya denk geldi. Çiçekçiler Anneler Günü nedeni ile bu hafta sonu için kapanmadan muaf tutuldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından bu hafta sonu muaf tutulan çiçekçilerde, Anneler Günü yoğunluğu yaşanıyor.

GÜNLER ÖNCESİNDEN SİPARİŞLER ALINDI

Siparişleri günler öncesinden almaya başladıklarını söyleyen çiçekçiler, ilgiden memnun ancak eski kalabalık günleri özlediklerini ifade ettiler.

ÇİCEKÇİLER SAAT 10.00-17.00 ARASINDA AÇIK

İçişleri Bakanlığı genelgesinde çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle bu hafta sonu, 10.00-17.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutuldu. Vatandaşların evlerine en yakın çiçekçiye gidebileceği bildirilen genelgeyle, müşterileriyle buluşan çiçekçiler, bugün, verilen siparişleri yetiştirmek için yoğun bir çaba sarf etti.

“GEÇEN SENELER BURALAR ANA BABA GÜNÜYDÜ”

20 yıldır Fatih’te çiçekçi dükkanı bulunan Gülezar Mızrak, "Geçen seneler buralar ana baba günüydü. Bugün işler kısıtlamadan dolayı biraz zayıf ama çok şükür yine de iyi. Eskisi gibi değil tabİi ki. Pazar yeri gibiydi. Günler öncesinden aldık siparişleri. Kuryelerimiz çalışıyor. Her bütçeye her keseye uygun çiçeğimiz var.” diye konuştu.

Çiçekçilerde Anneler Günü yoğunluğu VİDEO

“TÜM BABALARI BEKLİYORUZ”

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen Mızrak, “Fiyatlarımız uygun. Orkidelerimiz var 100 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Guzmanya var, bu sene ona ilgi yoğun. 100 ile 150 lira arası. Büyüklüğüne göre değişiyor. Antoryum var, o da çok güzel bir bitki. Saksı bitkileri var. Onların fiyatları uygun. 20, 30, 40 lira arası. Her bütçeye uygun çiçek var bizde. Tüm babaları, annelere hediye almaya bekliyoruz.” dedi.

“TÜM ANNELERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN”

2 yaşındaki oğlu ile eşine çiçek almaya gelen Ender Olgun ise, “Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Umarım önümüzdeki sene hep beraber, mutlu bir şekilde, pandemisiz, daha güzel bir anneler gününü yaşarız. Fiyatlar normal. Çok yüksek fiyatlar değil. Genelde Anneler Günü’nde, özel günlerde fiyatlar yükseliyordu ama bu sene pek öyle gelmedi bana.” şeklinde konuştu.

“KAPIDAN UĞRAYIP ÇİÇEĞİMİZİ VERECEĞİZ”

Annesine çiçek almaya gelen Gönül Yılmaz da “Bu sene kısıtlamaya denk geldi ama evimiz yakın, yürüyüş yolunda bir kapıdan uğrayalım dedik. Çiçekçimiz de yakın. Anneler Günü’nü şöyle bir ayaküstü kutlayalım. Annelerimiz çok değerli. Ben de anneyim. Bütün annelerin gününü kutluyorum.” dedi.