Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki kadın çiftçi sayısı giderek artıyor

Sisteme kayıtlı kadın çiftçilere bakıldığında ilk beşe oturan iller Ordu, Giresun, Manisa, Trabzon ve Denizli olarak açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıran çiftçilerin sayısı 2 milyon 172 bini geçti.

ÇKS'deki kadın çiftçi sayısı 290 bine yaklaşırken buraya en fazla kayıt Ordu'dan yapıldığı belli oldu

Sistemdeki kadın çiftçilerin sayısı artıyor

Söz konusu sayı 2020'de 280 bin 749 iken 2021'de 289 bin 233'e yükseldi. Bu yılın eylül ortası itibarıyla sistemdeki kadın çiftçi sayısı 289 bin 244 olarak hesaplandı. Kayıtlar ise devam ediyor.

Kadın çiftçide şampiyon bölge Karadeniz oldu

Sisteme kayıtlı kadın sayısında şampiyon bölge 94 bin 114 ile Karadeniz oldu.

Ege Bölgesi'nde 55 bin 868, İç Anadolu'da 45 bin 124, Marmara'da 30 bin 70, Akdeniz Bölgesi'nde 29 bin 605, Doğu Anadolu'da 17 bin 942 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 16 bin 521 kadın çiftçinin ÇKS'ye kayıtlı olduğu görüldü.

En fazla kayıt Ordu'dan

ÇKS'ye kayıtlı kadın sayısında ilk 10 ise Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara Bölgesi'ndeki illerden oluştu.

Sisteme en fazla kayıtlı kadın çiftçi 23 bin 761 ile Ordu'da yer alıyor.

Bu ili 18 bin 615 ile Giresun, 12 bin 644 ile Manisa, 11 bin 938 ile Trabzon, 11 bin 521 ile Denizli, 10 bin 530 ile Konya, 9 bin 744 ile Samsun, 8 bin 866 ile Sakarya, 8 bin 446 ile Aydın, 6 bin 805 ile Ankara izledi.

"Kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık"

AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsalın ayağa kaldırılmasında kalkınmanın önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık noktasında verdiğimiz destek miktarı 10 milyar lirayı buldu. 1 Ekim'den itibaren ÇKS'ye e-Devlet üzerinden kayıt imkanı getirdik. Çiftçilerimiz, ÇKS'ye başvurularını artık e-Devlet üzerinden istedikleri yerde rahatlıkla yapabiliyor. Kadın çiftçilerimizi de bu imkandan yararlanmaya davet ediyorum."