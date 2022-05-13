Çiftçi sayısında Ordu, tarım arazisinde Konya lider

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 172 bin 987 üretici yer alıyor. Sistemdeki çiftçilerin dağılımı ise rakamlarla netleşti.

Türkiye'de çiftçilerin kayıtlı olduğu bir sistem var. Bu sistem analizlerin yapılması, planlama ve destek için devreye giriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi sayısının en fazla olduğu il Ordu olurken bu kentin, "Türkiye'nin tahıl ambarı" olarak bilinen Konya'yı geride bırakması dikkati çekti.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 172 bin 987 üretici yer alıyor. Türkiye'de 234 milyon 456 bin 793 dekar tarım arazisinde üretim yapılabiliyor.

En çok çiftçi Ordu'da

Söz konusu rakamlara il bazında bakıldığında en çok çiftçi 127 bin 380 ile Ordu'da bulunuyor.

Ordu'yu 88 bin 612 çiftçiyle Konya, 78 bin 797 ile Giresun takip ediyor. Manisa'da 76 bin 511, Samsun'da 68 bin 904 kayıtlı çiftçi bulunuyor.

En az çiftçi sayısı Yalova'da

En az kayıtlı üretici sayısının ise 1.664 ile Yalova'da olduğu görüldü.

Karabük'te 1706, Bayburt'ta 3 bin 543 ve Tunceli'de 4 bin 193 kayıtlı çiftçi bulunuyor.

En az tarım arazisi Yalova'da

En az tarım arazisi 117 bin dekarla Yalova'da bulunuyor. Yalova'yı 295 bin dekarla Bingöl, 300 bin dekarla Artvin ve 392 bin dekarla Bartın izliyor.

En fazla tarım arazisi Konya'da

Konya, toplamda en çok tarım arazisine sahip il olarak dikkati çekerken tarım arazilerinin büyüklüğü 18 milyon 587 bin dekar olarak hesaplandı.

Ankara en fazla tarım arazisine sahip ikinci kent

AA'nın haberine göre, Konya'yı 11 milyon 636 bin dekarla Ankara takip etti. Şanlıurfa'da 10 milyon 444 bin dekar, Sivas'ta 7 milyon 826 bin dekar, Yozgat'ta 6 milyon 130 bin dekar tarım arazisi olduğu kaydedildi.