Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri emeklilikte prim gün talebini dile getirdi Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, emeklilik şartlarının değiştirilerek 7 bin 200 günde emekli olabilmeyi istiyor.

AA

Türkiye'de emeklilik düzenlemeleri ve düzenlemelerin dışında bırakılan taraflar, kendi taleplerini dile getirerek emeklilik şartlarının adil ve gerçekçi olmasını talep ediyor.

Çiftçi ve hayvan yetiştiricileri, 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nda yer alan "4/a ve 4/b" kapsamındaki sigortalıların emeklilik prim gün sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üretici mesai kavramı olmadan çalışıyor

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçi ve yetiştiricilerin mesai kavramı olmadan çalışan ve üreten emekçiler olduğunu belirterek, onların da 7 bin 200 günde emekli olabilmeye hak kazanmasını talep etti.

9 bin günde emekliliğe hak kazanıyorlar

Yasaya göre çeşitli meslek gruplarının emeklilik prim gün sayısında farklı muamele gördüğünü ifade eden Çelik, çiftçi ve yetiştiricilerin de diğer serbest meslek, tüccar ve ticaret erbabı gibi kanunun 4/b maddesinde tanımlanan kategoridekiler gibi 9 bin günde emekliliğe hak kazandığına dikkati çekti.

"Prim gün sayısı 7 bin 200 güne sabitlenerek eşitlik sağlanmalı"

Çelik, kanunun 4/a maddesinde belirtilen "hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar" olarak tanımlanan kapsamda çalışanların ise 7 bin 200 günde emekli olabildiğini belirterek, şu öneride bulundu:

Dolayısıyla eskiden SSK'lı olarak tanımlanan ve şimdiki uygulamaya göre 4/a olarak anılan çalışanlarla yine eskiden Bağ-Kur'lu olarak tanımlanan ve şimdiki uygulamaya göre 4/b olarak anılan meslek erbabı arasındaki prim gün sayısı 7 bin 200 güne sabitlenerek eşitlik sağlanmalıdır.

"Bilfiil kendi işinin işçisi"

Çelik, yaptığı işin mahiyeti itibarıyla çiftçi ve yetiştiricilerin serbest meslek, tüccar veya ticaret erbabı olmadığına işaret ederek, çiftçi ve yetiştiricileri "bilfiil kendi işinin işçisi" olarak tanımladı.

Mesai kavramı olmadan çalışılıyor

Yaz kış, gece gündüz demeden ve mesai kavramı olmadan çalışan, üreten bu insanların tam anlamıyla gerçek bir emekçi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti: