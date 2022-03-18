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    Çiftçilere 116,5 milyon liralık destek bugünden itibaren ödenecek

    Bakan Vahit Kirişci, çiftçilere 116,5 milyon liralık desteğin bugünden itibaren ödeneceğini bilgisini Twitter hesabından paylaştı.
    • AA
    • 18.03.2022 - 17:34
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    Çiftçilere 116,5 milyon liralık destek bugünden itibaren ödenecek

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 116 milyon 520 bin 334 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağı bilgisini

    ÇİFTÇİLERE 116,5 MİLYON LİRALIK DESTEK BUGÜNDEN İTİBAREN ÖDENECEK

    Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Kirişci, "116 milyon 520 bin 334 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

    Çiftçilere 116,5 milyon liralık destek bugünden itibaren ödenecek #1

    ÖDEMELERİN KAPSAMI BELİRLENDİ

    Hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 63 milyon 146 bin 94 lira ödeneceğini belirten Kirişci, alan bazlı verim kaybı desteği kapsamında 22 milyon 47 bin 669 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 20 milyon 952 bin 504 lira ve kırsal kalkınma desteği kapsamında 10 milyon 374 bin 67 lira ödeme yapılacağını kaydetti.


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