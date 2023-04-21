Çiftçilere 20,2 milyon lira tarımsal destek Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Bakanlığın bir faaliyetini paylaşarak, çiftçilere yapılan desteklemeyi hatırlattı.

AA

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin desteklenmesine devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'den yayınladığı mesajında Bakanlık tarafından 20 milyon 249 bin 275 lira tarımsal destekleme ödemesininin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Çiftçilerin hesaplarına aktarılacak olan yem desteği Sivas'ın Gürün ilçesine yönelik oldu ve 10 milyon 270 bin 400 lira olarak belirlendi.

Kırsal kalkınma desteği

Kırsal kalkınma desteğini ise 9 milyon 978 bin 875 lira olarak aktardı.