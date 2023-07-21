Çiftçilere 96,1 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 96 milyon 144 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildiren bir mesaj paylaştı.

AA Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tarımsal deste ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yumaklı, paylaşımda şu ifadeye yer verdi: 96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. Düve alım desteği 2 milyon 172 bin lira Yumaklı'nın paylaşımda yer verilen grafiğe göre, ödemelerden 93 milyon 972 bin liralık kısmı kırsal kalkınma yatırımları, 2 milyon 172 bin lirası da düve alım desteğinden oluşuyor.