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    Çiftçilere 96,4 milyon liralık destekleme hesaplarda

    Tarım ve hayvancılığa yapılan maddi destekler devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanan destekleri aktardı.
    • 23.12.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 17:19
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    Çiftçilere 96,4 milyon liralık destekleme hesaplarda

    Tarım ve Orman Bakanlığı, bir açıklama yaparak, çiftçilere yönelik olarak 96 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

    Desteklerin miktarı ile ilgili olarak Bakanlığın Twitter hesabından, "Sen üret yeter" etiketiyle bir açıklama yapıldı.

    Hayvan gen kaynakları desteği: 46 milyon 549 bin 550 lira

    AA'nın haberine göre, açıklamaya göre, söz konusu ödemelerin 46 milyon 549 bin 550 lirası hayvan gen kaynakları desteği, 26 milyon 85 bin 289 lirası  biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 3 milyon 121 bin 215 lirası hububat, baklagil, dane mısır desteği, 389 bin 593 lirası balon balığı avcılığı desteği, 11 milyon 228 bin lirası sertifikalı tohum üretim desteği, 8 milyon 463 bin 53 lirası patates siğili desteği ve 574 bin 300 lirası da toprak analizi desteği olarak ödenecek.

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