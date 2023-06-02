Çiftçilere, bugün 197,3 milyon liralık destek ödemesi yapılıyor Tarımda çiftçiler, hayvancılıkta üreticiler desteklenmeye devam ediliyor.

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 197 milyon 283 bin 150 lira tutarındaki tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildiren bir açıklama yaptı.

Kirişci, ​​​​​​​Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik ödemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

197 milyon 283 bin 150 liralık tarımsal desteğin bugün hesaplara aktarılacağını vurgulayan Kirişci, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Destek tutarları

Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu destek tutarları şöyle: