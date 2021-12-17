Çiftçilere bugün ödenmeye başlanacak 2,7 milyar liralık desteğin detayları

Bugün çiftçilerin hesaplarına kuraklık, dane zeytin, kırsal kalkınma, yem bitkileri, ipek böceği, lisanslı depoculuk, hayvan genetik kaynaklarının korunmasıyla ilgili destekler yatırılmaya başlanacak.

​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak 2,7 milyar liralık ödemenin; kuraklık, dane zeytin, kırsal kalkınma, yem bitkileri, ipek böceği, lisanslı depoculuk, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması desteklerini kapsadığını bildirdi.

ÖDEMELERİN TUTARI AYRI AYRI AÇIKLANDI

Ödeme kalemlerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Alan bazlı verim desteği (kuraklık desteği) kapsamında 651 bin 102 üreticimize 2 milyar 547 milyon 39 bin 453 lira, zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında 19 bin 852 üreticimize 38 milyon 504 bin 718 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 91 milyon 498 bin 998 lira, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması kapsamında 6 milyon 708 bin 935 lira, ipekböceği desteği kapsamında 6 milyon 813 bin 28 lira, yem bitkileri desteği kapsamında, 1 milyon 366 bin 878 lira, lisanslı depoculuk desteği kapsamında 129 bin 570 lira olmak üzere üreticilerimize toplamda 2 milyar 692 milyon 61 bin 580 liralık destek ödemesi yapacağız."





ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE

Kuraklık desteği ödemesinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten Pakdemirli, "Buna göre, T.C. kimlik numarasının son hanesi '8' olanlara bugün 18.00 itibarıyla, '6' olanlara 24 Aralık'ta , '4' olanlara 31 Aralık'ta, '2' olanlara 7 Ocak 2022'de, 'sıfır' olanlara ise 14 Ocak 2022'de ödeme yapılacaktır. Diğer destek ödemeleri bugün 18.00 itibarıyla tek seferde hesaplara aktarılacak. Üreticilerimize hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.