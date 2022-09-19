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    Çiftçilere mazot ve gübre desteği sürüyor

    Tarımla uğraşan çiftçilere tohumluk, gübre ve mazot destekleri artırılarak yapılmaya devam ediyor.
    • 19.09.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:43
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    Çiftçilere mazot ve gübre desteği sürüyor

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün Hatay'da katıldığı hasadın ardından yaptığı açıklamada, pamuk üreticisine verilen mazot ve gübre desteğini 3,5 katına yükseltildiğini açıkladı.

    Kirişçi, açıklamasında pamuk üreticisine mevcut fark ödemesi desteğinin 1,10 TL/kg olacağını da belirtti. Bu artış ile birlikte pamuğun kilogramına ortalama 1,65 lira destek verilmiş oldu.

    Bakan Kirişci, ayrıca hububat üreticilerine de bir destek haberi paylaşarak, "Mazotta 22 lira olan destek 75 lira, gübrede 20 lira olan destek de 46 liraya çıktı. Yani 2021 yılında verdiğimiz desteği 121 lira olarak ödüyoruz ve bu yüzde 188'lik bir artış anlamına geliyor." dedi.

    destek

    Çiftçiye 86 milyon lira yeni destek

    Bugün de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir açıklama yaparak çiftçiye 86 milyon lira yeni destek verileceğini, bunun mazot desteği olarak kabul edilen 2 milyon lirasının tamamının hibe edileceğini ve tohum desteğinin ise 1.300 ton olacağını, bu desteğin ise çiftçilere yüzde 75 hibe ile aktarılacağını müjdeledi.

    Büyükakın, verilen destekle ilgi iolarak, "Çiftçilerimizden tek isteğimiz, bir karış toprağı dahi boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir. Yeni desteklerimizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

    Çiftçilere mazot ve gübre desteği sürüyor #2


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