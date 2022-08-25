Petrol
101.26
0.04%
Euro
18.1505
0.32%
Dolar
18.1737
0.18%
Altın
1.029
0.78%
Borsa
3128
2.20%
Bitcoin
395.734
1.78%
BTXN Coin
4.93
-1.79%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C

    Çiftçilere pancar sulama avansı bugün ödeniyor

    Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, çiftçilere pancar sulama avansı olarak bugün toplamda 468 milyon lira ödeneceğini bildirdi.
    • 25.08.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 13:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çiftçilere pancar sulama avansı bugün ödeniyor

    Tarım yapan üretici çeşitli açılardan desteklenmeye devam ediliyor.

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 468 milyon lira tutarındaki pancar sulama avansı ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

    "Çiftçiye verilen nakdi avans desteği toplam 1,6 milyar lira oldu"

    Kirişci, yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkşeker tarafından 25 Ağustos Perşembe günü pancar çiftçimizin hesabına yatırılacak 468 milyon lira sulama avansıyla birlikte toplamda çiftçimize verilen nakdi avans desteği 1 milyar 617 milyon lira olacak." ifadesini kullandı.

    Sözleşmeli ekim yapan çiftçiye 2,6 milyar lira avans ödemesi yapıldı

    Sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 427 pancar çiftçisine bugüne kadar toplam 1 milyar 617 milyon lira nakdi, 1 milyar 69 milyon lira ayni avans olmak üzere toplamda 2 milyar 686 milyon lira avans ödemesi yapıldığını bildiren Kirişci, ödemelerin pancar çiftçisine hayırlı olması temennisinde bulundu.

    destek


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!

    İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Tehditlerin devlete sökmez
    Politika

    İçişleri Bakanı Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Tehditlerin devlete sökmez

    Hayati Yazıcı kimdir
    Biyografi

    Hayati Yazıcı kimdir

    Görüş Bildir