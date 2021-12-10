Çiftçilere verilen destek üzerinden alınan gelir vergisi iade ediliyor

Çiftçilere verilen tarımsal destek üzerinden tahsil edilen vergilerin, iade edileceği ve bundan sonra da kesinti yapılmayacağı daha önce bildirilmişti. Şimdi resmileştirildi.

Çiftçilere verilen desteklerden yapılan vergi kesintilerinin geri iadesi resmen kabul edildi.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 1 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde başvurmaları halinde iade edilecek.

AÇILAN DAVALARDAN VAZGEÇİLMESİ ŞARTI ARANACAK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve 315 seri numaralı gelir vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğle eklenen geçici maddeye göre, iade için çiftçilerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor.

DAHA ÖNCE VERİLEN AMA YARGI YOLU AÇIK OLAN KARARLAR DA UYGULANMAYACAK

Madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak ve idarece açılmış davalar sürdürülmeyecek.

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARI ÇIKANLAR YARARLANAMAYACAK

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleri madde hükmünden yararlanamayacak.