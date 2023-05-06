Çiftçilerin su kullanım bedeline yapılacak yüzde 50 indirimin esasları Çiftçilerin tarım sulama için kullanacağı suyun yarısını devlet karşılayacak. bu kararın alınmasından sonra esasları da belirlendi.

AA

Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50'sinin desteklenmesine ilişkin uygulama esasları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile üreticilerin su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50 desteklenmesi kararlaştırılmıştı.

Tebliğle de sulama birlikleri ile kooperatiflerince işletilen sulama sahalarında bu yıl tarımsal üretim yapan çiftçilerin su kullanım hizmet bedellerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Üreticiler ÇKS'ye kayıtlı olmalı

Buna göre, destekten yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmaları ve destekleme ödemesine esas veriler ile ÇKS sistemindeki verilerin uyumlu olması şartları aranacak.

Çiftçinin ödeyeceği yüzde 50'lik payın aksamaması gerek

Sulama birliklerine kayıtlı üreticilerin, üretim sezonunda su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sinin tamamını dönemi içerisinde ödeme takvimine uygun olarak ödemiş olması ve su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sinin sulama birliği hesabına aktarılmasını sağlamak için düzenlenen muvafakatname ile birliğe başvurmuş olması gerekecek.

Bakanlık ödeme yapacak

Su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan yüzde 50'si için hazırlanan icmaller, ödenmek üzere haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarının ilk haftası içinde Bakanlığa gönderilecek. Bakanlık bütçe imkanları çerçevesinde ödemeleri yapacak.

Ön yüklemeli ve peşin ödemeli elektronik kartlı sayaç kullanımları

Ön yüklemeli ve peşin ödemeli elektronik kartlı sayaç kullanımlarına, sulama birliği veya sulama kooperatifi tarafından sulanan bitkinin, birim alana çiftlik sulama suyu ihtiyacına göre belirlenecek bitki sulama suyu ihtiyacına göre hesaplanan miktardan daha fazla su yüklemesi yapılmayacak.

Su kullanım hizmet bedeline ilişkin 31 Aralık 2023 tarihine kadar oluşabilecek ödeme talepleriyle ilgili olarak icmal, askı, kontrol ve onay süreçleri ilgili birimlerince belirlenip, gerekli iş ve işlemler yapıldıktan sonra onaylanarak 9 Şubat 2024 günü mesai bitimine kadar Bakanlığa gönderilecek.

Bu desteğe başvuran çiftçi, destek ödemesinin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılmasını kabul edecek. Ödemeler bankanın ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.